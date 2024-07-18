К желающим быстро получить водительские права казахстанцам обратились в МВД

В Сети активизировались мошенники, которые предлагают получить водительское удостоверение за вознаграждение. Для "покупателя" такие сделки могут закончиться плохо, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В сообщении медиапортала МВД – Polisia.kz – говорится, что последнее время в соцсетях распространяются предложения о помощи в получении водительских прав за вознаграждение.

Это противоречит закону и влечет за собой уголовную ответственность. Кроме того, как отмечают в МВД, чаще всего мошенники просят предоплату, а после – исчезают без следа.

"В связи с этим МВД призывает граждан быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки. Таким способом получить водительские права невозможно", – предупреждают представители МВД.

Мошеннические предложения. Скриншоты: polisia.kz

Что необходимо для получения водительского удостоверения?

В МВД поясняют, что для получения прав на вождение автотранспорта необходимо пройти обязательное обучение в автошколе с получением свидетельства об окончании курсов на определенную категорию водительского удостоверения.

Далее необходимо обратиться в спецЦОН для сдачи теоретического и практического экзаменов по категории, которой вы обучались – для этого нужно предоставить удостоверяющие личность документы, свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе, медицинскую справку, квитанцию об оплате госпошлины за изготовление водительского удостоверения.

В случае успешной сдачи экзаменов гражданину выдается водительское удостоверение на право управления транспортными средствами.

Данные процедуры, как подчеркивают в МВД, являются обязательными.

"При выявлении подозрительных предложений незамедлительно сообщите об этом в полицию", – еще раз напомнили в МВД.