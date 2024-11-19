Собаку зарезали в подъезде в Рудном: полиция разыскивает виновных

В одном из подъездов Рудного зарезали собаку. Тело самого животного нашли во дворе того же дома. Полиция начала расследование и разыскивает виновных, передает местное издание iagorod.kz.

Как сообщает региональное издание, подъезд в крови обнаружила одна их жительниц дома, где и произошло издевательство над животным.

Далее, уже на улице, женщина нашла умирающую в луже крови собаку.

"Будто ей перерезали горло", - комментирует напуганная горожанка в видео.

Очевидцы сообщили о происшествии волонтерам, просили забрать собаку и отвезти в ветеринарную клинику. Но счет шел на минуты, и животное скончалось, пишет издание.

Отмечается, что происшествие случилось в доме №112 по ул. 50 лет Октября в Рудном.

На место выехали полицейские.

"По факту жестокого обращения с животным полиция начала досудебное расследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются, в том числе проводятся мероприятия по установлению очевидцев и лица, совершившего уголовное правонарушение", - говориться в сообщении УП города Рудный.

Напомним, в текущем году неоднократно сообщалось о фактах жестокого обращения казахстанцев с собаками. Так, в начале октября массовое отравление собак произошло в Костанае - более 10 туш нашли волонтеры, когда приехали кормить четвероногих из приюта.

В августе в жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео.

Ранее в Атырауской области приговорили к ограничению свободы двух парней, которые заживо сожгли собаку.

Мы также писали о случае, произошедшем в Петропавловске. Дети издевались над собакой, засунули в ухо петарду и взорвали ее. Щенку примерно 4 месяца. В ДП Северо-Казахстанской области сообщили, что в отношении матери мальчика собран материал по статье 127 части 1 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего".

Недавно волонтеры рассказали в соцсетях, что неизвестные выстрелили в собаку дважды свинцовой пулей прямо на детской площадке в Уральске. Пес выжил, однако был ранен.

Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).