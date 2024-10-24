"Настоящая свинцовая пуля": собаку ранили двумя выстрелами на детской площадке в Уральске

Волонтеры рассказали в соцсетях, что неизвестные выстрелили в собаку дважды прямо на детской площадке в Уральске. Пес выжил, однако был ранен, передает "Мой город".

Информация появилась в Instagram-профиле dobroe_serdce_uralsk. Сообщается, что инцидент произошел вечером 22 октября в Уральске, кто-то дважды выстрелил в собаку прямо на детской площадке.

"В этот раз наша собака не умерла, она ранена и у нее в голове пуля. Врачи из клиники на рентгене показали пулю и сказали, что это не дробь, а настоящая свинцовая пуля", - утверждают волонтеры.

В полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 316 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего данное правонарушение.

Недавно мы писали о другом резонансном случае, произошедшем в Петропавловске. Дети издевались над собакой, засунули в ухо петарду и взорвали ее. Щенку примерно 4 месяца. В ДП Северо-Казахстанской области сообщили, что в отношении матери мальчика собран материал по статье 127 части 1 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего".

Согласно части 1 статьи 316 УК РК, жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, наказывается:

штрафом в размере до 120 МРП (443 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов;

либо арестом на срок до 30 суток.