Осуждены подрядчики, которые построили опасные дома для актюбинцев (видео)

В Актобе вынесли приговор по делу об аварийных домах, которые были построены по государственной программе "Нурлы жер", сообщает сайт телеканала KTK.

В Актобе осудили четырех человек, которые возвели по госпрограмме непригодные для жилья дома. На скамье подсудимых оказались подрядчики и представители технадзора.

"Согласно материалам дела, трещины на ФБС-блоках оказались из-за некачественных блоков самих, то есть, как показали результаты экспертиз, сама прочность не отвечала ГОСТу 13 758 2018 года, то есть прочность ФБС-блоков. Все сыграло на последующем признании аварийными этих домов", - сказал старший помощник прокурора Актюбинской области Усман Орынбасаров.

До сегодняшнего дня все четверо подозреваемых находились на свободе. Но после оглашения приговора на них сразу надели наручники. Несмотря на то, что никто так и не признал вину, суд посчитал именно их виновными в том, что 48 семей заселили в опасные дома. Даже опытный судья не переставал удивляться деталям уголовного дела.

"Никто из участников процесса суду и пальцем не показал, откуда появились злополучные блоки. Все говорят: "Не знаем, они появились с воздуха". Такого не бывает. 600 блоков с воздуха появиться не могут", - высказалась судья.

Генподрядчик и руководитель субподрядной фирмы получили по 6 лет с конфискацией. Кроме того, им запретили заниматься строительством на 10 лет. Представителей технадзора осудили на 5 лет.

Потерпевшим акимат предоставил другой дом, но аварийные четырехэтажки так и стоят. За счет каких средств их будут сносить - вопрос все еще открытый.

"Вышеуказанное аварийное жилье мы будем передавать отделу строительства. В дальнейшем они будут демонтировать. За счет акимата будут демонтированы. Но отдел строительства, возможно, обратится с иском в рамках гражданского судопроизводства о возмещении затрат на демонтаж этих домов", - прокомментировал руководитель отдела жилищных отношений акимата Актобе Мадияр Кабыл.

К слову, осужденных за мошенничество в особо крупном размере, недоброкачественном строительстве и ненадлежащем выполнении экспертных работ, обязали также полностью вернуть бюджетные деньги. За строительство двух четырехэтажек из казны выделяли 337 миллионов тенге.

Источник: KTK

Напомним, в апреле прошлого года разгорелся скандал вокруг актюбинских новостроек. Жильцы заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные по госпрограмме, трещат по швам.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование новостроек. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома.

Когда в домах начал разваливаться фундамент, семьи расселили во временное жилье. Однако позже люди потребовали предоставить им равнозначное жилье по той же стоимости, что и три года назад.

В феврале текущего года скандал вокруг жилья в Актобе обрел новые обороты. Жители пожаловались, что их переселили в новые квартиры, но требуют плату.

А в июле в суд направили уголовное дело о недоброкачественном строительстве двух жилых домов стоимостью более 337 млн тенге.