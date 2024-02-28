"С нас требуют миллионы": скандал вокруг жилья по госпрограмме снова разгорелся в Актобе

Скандал вокруг жилья в Актобе, построенного по госпрограмме, обретает новые обороты. Жителей аварийных домов переселили в новые квартиры, но требуют плату, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, в прошлом году в Актобе разгорелся скандал вокруг построенных по госпрограмме двух четырехэтажных домов. Туда власти поселили 48 семей – люди прожили там два года, а потом фундамент зданий начал расходиться по швам. Спецкомиссия пришла к выводу, что продолжать там жить опасно и людей временно переселили в другое жилье.

А в начале февраля 48 семьям вручили ключи от нового жилья, но тут чиновники выдвинули условие. Дело в том, что площадь в этих квартирах больше, чем в предыдущих, поэтому новоселов попросили оплатить разницу. Просьба возмутила людей.

"Заранее бы говорили, что нужно за лишнюю квадратуру платить. Мы были бы готовы как-нибудь, обсуждали бы. Но нам до этого ничего не говорили – и внезапно с нас требуют миллионы! У нас нет столько денег. И не объясняют, на каком основании", – заявила одна из жительниц.

При этом, как сообщается, чиновники свое требование считают справедливым.

"За однокомнатную квартиру – 120 тысяч тенге, за двухкомнатную – 135 тысяч, и за трехкомнатную – 130 тысяч за квадратный метр. В настоящее время все превышающие суммы за квадратные метры подлежат перечислению непосредственно в городской бюджет. Для тех жильцов, которые категорически не согласны обменивать квартиры, будем заключать договоры временного найма. И будет осуществляться строительство новых жилых домов в соответствии с квадратурой", – сказал руководитель отдела жилищных отношений акимата Актобе Мадияр Кабыл.

Источник: КТК

Напомним, в апреле прошлого года разгорелся скандал вокруг актюбинских новостроек. Тогда жители двух новостроек на окраине Актобе заявили, что боятся за свои жизни, так как дома, построенные три года назад по госпрограмме, трещат по швам.

Позже стало известно, что специалисты провели исследование новостроек. По их мнению, здания подлежат ремонту, однако на это может уйти не один год. Жители же были уверены, что больше не вернутся в опасные дома.

Когда в домах начал разваливаться фундамент, семьи расселили во временном жилье. Однако позже люди потребовали предоставить им равнозначное жилье по той же стоимости, что и три года назад.