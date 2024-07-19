"Рекомендуются к сносу": новые жилые дома в Актобе за 337 млн тенге посчитали аварийными

В Актобе в суд направили уголовное дело о недоброкачественном строительстве двух жилых домов стоимостью более 337 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Актюбинской области завершила досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.190, ч.2 ст.278 и ч.1 ст.280 УК РК (мошенничество, недоброкачественное строительство, а также ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг).

В 2018 году между ГУ "Отдел строительства Актобе" и ТОО "Машат" были заключены договоры на строительство двух 24-квартирных жилых домов в Актобе на общую сумму свыше 337 млн тенге. Строительство жилых домов в последующем передали субподрядной организации ТОО "Агро-Сервис".

Многоквартирные жилые дома сдали в эксплуатацию в октябре 2019 года.

"Однако после завершения строительства в фундаменте домов появились различные деформации (трещины). Согласно заключению экспертов, дома находятся в аварийном состоянии, не подлежат эксплуатации и рекомендуются к сносу. Технические характеристики бетонных блоков ФБС не соответствуют требованиям ГОСТ", - пояснили в прокуратуре Актюбинской области.

В совокупности всех собранных доказательств в отношении подозреваемых лиц избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, а также залога.

В настоящее время прокуратурой области уголовное дело в отношении 4 подозреваемых для рассмотрения по существу направлено в суд №2 Актобе.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

В соответствии с ч.2 ст.278 УК РК сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, незавершенных или не соответствующих условиям договора и проектной документации зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, а равно их некачественный ремонт руководителями строительных организаций, производителями работ и должностными лицами, осуществляющими контроль за качеством строительства, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно ч.1 ст.280 УК РК ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.