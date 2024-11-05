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Эзотерика

Грузовик с восьмью тоннами контрабандной рыбы задержали в области Абай (видео)

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Задержание
Задержание. Фото: Polisia.kz

Грузовик с крупной партией рыбы без разрешительных документов задержан в области Абай - в нем наши свыше 8 тонн продукции, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" сотрудники полиции области Абай на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск остановили грузовой автомобиль марки Scania, которым управлял 38-летний водитель.

"В результате проверки установлено, что водитель перевозил рыбные ресурсы из Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области в город Усть-Каменогорск без соответствующих разрешительных документов.

При осмотре грузового отсека было обнаружено 408 мешков с рыбой породы судак, общим весом 7340,3 кг, а также 47 коробок с рыбным филе, общим весом 959,7 кг. Общий вес изъятой продукции превысил восемь тонн", - говорится в сообщении МВД.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам незаконной добычи и транспортировки рыбных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области вынесли приговор руководителю компании, экспортировавшей незаконно выловленную рыбу в Евросоюз. Ущерб составил около 210 млн тенге.

В Карагандинской области остановили автомобиль, перевозивший 280 кг незаконно выловленной рыбы. Ущерб оценен в 2 млн тенге.

А у жителя Павлодарской области забрали 5 кг карася, которые он незаконно выловил. За нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов в отношении мужчины составили административный материал и передали его в суд для принятия решения.

Мы такжее писали, что в Павлодарской области изъяли более 280 кг незаконно выловленного карася. Рыбу отправили на экспертизу.

В феврале текущего года Департамент АФМ по Алматинской области сообщил, что с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака, используя подложные ветеринарные сертификаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183393-gruzovik-s-vosmyu-tonnami-kontrabandnoy-ryby-zaderzhali-v-oblasti-abay-video/

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