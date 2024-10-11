280 кг судака и жереха забрали у жителя Балхаша (видео)

В Карагандинской области остановили автомобиль, перевозивший 280 кг незаконно выловленной рыбы. Ущерб оценен в 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники природоохранной полиции совместно с местной полицией отдела Актогайского района и инспекторами РГП "Охотзоопром" проводили рейдовое мероприятие на берегу озера Балхаш.

Около 20.30 они заметили сильно загруженный легковой автомобиль, направлявшийся в сторону трассы Алматы - Балхаш. Полицейские остановили транспортное средство, которым управлял 36-летний житель Балхаша.

При осмотре салона было обнаружено и изъято 280 кг свежевыловленной рыбы - судака и жереха. Сумма нанесенного ущерба составила 2 млн тенге.

По факту незаконной добычи рыбных ресурсов возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Напомним, 20 сентября со стороны Карагандинской области в озеро Балхаш выпустили 251 тыс. молоди карпа. Вес маленьких карпов составляет от 12 до 20 граммов, однако со временем он вырастет до 10 кг. Всего этой осенью планируется выпустить 501 тысячу мальков.

Ранее также сообщалось, что у жителя Павлодарской области забрали 5 кг карася, которые он незаконно выловил. За нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов в отношении мужчины составили административный материал и передали его в суд для принятия решения.