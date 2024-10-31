Выловили на озере: 286 кг карася забрали у жителей Павлодарской области

В ходе ОПМ "Браконьер" в Павлодарской области изъяли более 280 кг незаконно выловленного карася. Рыбу отправили на экспертизу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, порядка 70 нарушений природоохранного законодательства пресекли павлодарские полицейские.

В результате было изъято более 300 кг незаконно добытых рыбных ресурсов, установлено три факта незаконной добычи рыбных ресурсов и факт мелкого хищения леса.

"К примеру, жители Успенского района на озере вблизи села Козыкетен незаконно выловили более 286 кг рыбы породы карась. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов проводится досудебное расследование, изъятая рыба направлена на экспертизу", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Лодка. Фото: ДП Павлодарской области

Оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер" проводится на территории Казахстана с 20 октября по 19 ноября 2024 года.

Ранее в Павлодарской области полицейские изъяли у двух граждан 33 кг щуки. Мужчин привлекли к ответственности за грубое нарушение правил рыболовства и ловлю запрещенным орудием.

А жителя Экибастуза привлекли к административной ответственности за ловлю рыбы на озере без путевки на рыбалку. За такое нарушение законодательством предусмотрен штраф.