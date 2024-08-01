Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанца осудили за контрабанду рыбы на 210 млн тенге в Европу

Опубликовано:

Выловленная рыба
Рыба. Иллюстративное фото: Tammi Mild / Getty Images

В Алматинской области вынесли приговор руководителю компании, экспортировавшей незаконно выловленную рыбу в Евросоюз, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в суде города Қонаева Алматинской области завершилось разбирательство по делу о контрабанде рыбной продукции "филе судака" в особо крупном размере.

Гособвинители доказали, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель компании приобретал незаконно выловленную рыбу у браконьера, которую экспортировал в различные страны Евросоюза.

"При этом для получения разрешительных документов на экспорт использовались подложные документы о происхождении рыбы из крестьянского хозяйства, не имеющего возможности искусственного разведения судака", - отметили в прокуратуре.     

Общая стоимость незаконно экспортированной рыбной продукции составила более 210 млн тенге.

26 июля этого года приговором суда гражданина осудили по п.4 ч.2 ст.234 УК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге) с взысканием в доход государства таможенной стоимости реализованной рыбной продукции в сумме 210 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.4 ч.2 ст.234 УК РК перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, за исключением указанных в ст.286 УК РК, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, также в феврале текущего года Департамент АФМ по Алматинской области сообщил, что с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака, используя подложные ветеринарные сертификаты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2143051-kazahstanca-osudili-za-kontrabandu-ryby-na-210-mln-tenge-v-evropu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie