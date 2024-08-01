Казахстанца осудили за контрабанду рыбы на 210 млн тенге в Европу

В Алматинской области вынесли приговор руководителю компании, экспортировавшей незаконно выловленную рыбу в Евросоюз, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в суде города Қонаева Алматинской области завершилось разбирательство по делу о контрабанде рыбной продукции "филе судака" в особо крупном размере.

Гособвинители доказали, что в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года руководитель компании приобретал незаконно выловленную рыбу у браконьера, которую экспортировал в различные страны Евросоюза.

"При этом для получения разрешительных документов на экспорт использовались подложные документы о происхождении рыбы из крестьянского хозяйства, не имеющего возможности искусственного разведения судака", - отметили в прокуратуре.

Общая стоимость незаконно экспортированной рыбной продукции составила более 210 млн тенге.

26 июля этого года приговором суда гражданина осудили по п.4 ч.2 ст.234 УК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге) с взысканием в доход государства таможенной стоимости реализованной рыбной продукции в сумме 210 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.4 ч.2 ст.234 УК РК перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, за исключением указанных в ст.286 УК РК, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, также в феврале текущего года Департамент АФМ по Алматинской области сообщил, что с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака, используя подложные ветеринарные сертификаты.