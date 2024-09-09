5 кг карася забрали у жителя Павлодарской области

В Павлодарской области выявили факт нарушения правил рыболовства местным жителем и изъяли у него 5 кг рыбы, резиновую лодку и весла, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодарской области продолжается ОПМ "Браконьер", направленное на пресечение фактов браконьерства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов.

Стражи порядка выявили 48 фактов правонарушений природоохранного законодательства, из которых 23 случая незаконной охоты и 9 нарушений правил рыболовства.

"Полицейские изъяли свыше 15 тонн незаконно добытых рыбных ресурсов, пресекли три факта незаконной добычи рыбных ресурсов и факт мелкого хищения леса. Кроме этого, пять автотранспортных средств водворили на коммунальную стоянку", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

Так, в ходе рейда сотрудники полиции задержали жителя Майского района.

"Находясь на водоеме, расположенном в Кентубекском сельском округе, он осуществлял незаконное рыболовство. Из автомашины изъяты сеть китайского производства, резиновая надувная лодка, два весла от лодки, насос для надувания резиновой лодки, рыба породы "карась" общим весом свыше пяти килограммов", - пояснили в ведомстве.

За нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов в отношении нарушителя составили административный материал и передали его в суд для принятия решения.

Отметим, что по ст.383 КоАП РК нарушение правил рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее в Павлодарской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Нерест-2024" задержали любителей рыбалки, в багажнике автомобиля которых обнаружили 120 кг рыбы.