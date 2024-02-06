Контрабанду рыбы из Казахстана в ЕС пресекли в Алматинской области

Досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере ведет департамент АФМ по Алматинской области, предает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники ведомства выяснили, что с июля 2022 года по апрель 2023 года юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1 135 тонн филе судака.

"При этом, для получения разрешительных документов на экспорт, руководством ТОО использованы подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и ввозе рыбы с Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Однако, как выяснили в АФМ, данная рыба была выловлена в водоемах Алматинской области без наличия разрешительных документов.

В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн.

Согласно статье 234 УК РК, перемещение в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или иных предметов, в том числе запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или заведомо недостоверным декларированием либо с указанием заведомо недостоверных сведений в заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары или в заявлении о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), в том числе с представлением недействительных документов, поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, наказывается штрафом в размере до 80 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток, с конфискацией имущества или без таковой.