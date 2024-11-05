Передал деньги под стол в кафе: видео с арестованным главой комитета МСХ показал Антикор
Опубликовано:
Расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК завершили, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как напомнили в Telegram-канале Антикора, его обвиняют в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.
С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест.
31 октября Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.
Напомним, что в октябре прошлого года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал информацию о том, что к председателю Комитета госинспекции в АПК Дархану Абдикаримову "пришли из Антикора".
По его словам, на тот момент Абдикаримов был временно отстранен от должности.
Добавим, вчера Военный суд Акмолинского гарнизона вынес приговоры трем высокопоставленным чиновникам МЧС. К 5 годам лишения свободы были осуждены председатель Комитета противопожарной службы министерства Нурболат Дербисов и начальник ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев. К 9 годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС области Жетісу Бауыржан Избасаров.
Ранее стало известно о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева. Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.
Позже Антикор показал видео задержания Карасаева.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183324-antikor-zavershil-rassledovanie-v-otnoshenii-glavy-odnogo-iz-komitetov-msh/