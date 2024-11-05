Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Передал деньги под стол в кафе: видео с арестованным главой комитета МСХ показал Антикор

Опубликовано:

Момент передачи денег
Момент передачи денег. Скриншот: t.me/antikornews

Расследование в отношении председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК завершили, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как напомнили в Telegram-канале Антикора, его обвиняют в получении от субъекта предпринимательства взятки в размере 4,4 млн тенге, то есть 5% от стоимости договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.

С санкции суда должностное лицо и предприниматель взяты под домашний арест.

31 октября Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду.

Напомним, что в октябре прошлого года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров прокомментировал информацию о том, что к председателю Комитета госинспекции в АПК Дархану Абдикаримову "пришли из Антикора".

По его словам, на тот момент Абдикаримов был временно отстранен от должности.

Добавим, вчера Военный суд Акмолинского гарнизона вынес приговоры трем высокопоставленным чиновникам МЧС. К 5 годам лишения свободы были осуждены председатель Комитета противопожарной службы министерства Нурболат Дербисов и начальник ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев. К 9 годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС области Жетісу Бауыржан Избасаров.

Ранее стало известно о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева. Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.

Позже Антикор показал видео задержания Карасаева.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183324-antikor-zavershil-rassledovanie-v-otnoshenii-glavy-odnogo-iz-komitetov-msh/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie