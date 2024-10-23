Глава Минсельхоза ответил на вопрос об отставке подчиненного, к которому "пришли из Антикора"

Глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров прокомментировал информацию о том, что к председателю Комитета госинспекции в АПК МСХ Дархану Абдикаримову "пришли из Антикора", передает корреспондент NUR.KZ

"В данный момент ведутся разбирательства, думаю, после того, как услышим результаты, потом сообщим. Идет разбирательство, идет следствие, по результатам вам дополнительно сообщим", - заверил на брифинге министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на вопрос о том, что к председателю Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Дархану Абдикаримову "пришли из Антикора".

На уточняющий вопрос журналистов, работает ли сейчас Абдикаримов, министр коротко ответил: "Нет, временно отстранен".

По словам министра, вопрос отставки Абдикаримова будет решаться после решения суда, в рамках закона.

Отметим, что Дархан Абдикаримов получил должность председателя Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК в июне текущего года.

До этого назначения он работал руководителем Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

Во время работы на новой должности Абдикаримов комментировал проблему нашествия саранчи в Казахстане и назвал ее "природной цикличностью".

Добавим, что в 2024 коррупционный скандал произошел в другом комитете Минсельхоза - Комитете рыбного хозяйства, экс-председатель комитета был осужден на 6 лет.

После этого в Антикоре показали материалы по делу осужденного главы Комитета рыбного хозяйства и была опубликована переписка чиновников о взятке и схема движения денег.