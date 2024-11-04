Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Высокопоставленные начальники из МЧС осуждены за взятку в 40 млн тенге

Опубликовано:

Нурболат Дербисов, Мадияр Жаксибаев, Бауыржан Избасаров
Нурболат Дербисов, Мадияр Жаксибаев, Бауыржан Избасаров. Фото: gov.kz

Главу Комитета противопожарной службы МЧС РК осудили на пять лет лишения свободы. Приговоры были вынесены также двум чиновникам, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Приговором Военного суда Акмолинского гарнизона осуждены к 5 годам лишения свободы председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов и начальник ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев.

К 9 годам лишения свободы приговорен начальник ДЧС области Жетісу Бауыржан Избасаров, сообщается в Telegram-канале Антикора.

Они признаны виновными в получении взяток в общей сумме 39,7 млн тенге от представителя бизнеса за покровительство его предпринимательской деятельности.

Кроме того, Избасаров осужден за превышение власти, выразившееся в незаконном начислении себе подъемных в сумме 1,7 млн тенге.

Указанные лица также лишены прав занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в июле 2023 года стало известно, что задержаны председатель Комитета противопожарной службы МЧС Нурболат Дербисов, а также начальники ДЧС Шымкента Мадияр Жаксибаев и области Жетісу Бауыржан Избасаров.

В Антикоре тогда рассказали, что их заподозрили в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы незаконных вознаграждений, по данным ведомства, варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге.

Расследование в отношении всех троих завершилось в мае этого года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182866-osuzhden-predsedatel-komiteta-protivopozharnoy-sluzhby-mchs/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie