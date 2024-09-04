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Задержан аким одного из районов Алматинской области

Опубликовано:

Багдат Карасаев
Багдат Карасаев. Фото: instagram.com/bagdat.karasaev

В Сети появилась информация о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева. Ее прокомментировали в Антикоре, передает NUR.KZ.

"Подтверждаем", - коротко ответили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции РК.

В Сети указывается, что чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти.

По информации официального сайта акимата Илийского района, акимом является Багдат Карасаев.

Он родился 12 июня 1964 года. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта. Специальность - "инженер путей сообщения".

Трудовую деятельность начал преподавателем ПТУ-1. Работая в системе профессионального образования, прошел путь от простого учителя до директора училища.

Работал директором ТОО "Алаколь-Агро", ТОО "ТSС-Агро", ТОО "Компания "Тау-Самал Ltd." и ТОО "Кайынды", заместителем акима Алакольского района, акимом того же района.

С мая 2011 года - руководитель аппарата акима Алматинской области.

С ноября 2015 года - аким Талдыкоргана.

С мая 2018 года - советник акима Алматинской области.

С сентября 2018 года - аким Илийского района Алматинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156922-zaderzhan-akim-odnogo-iz-rayonov-almatinskoy-oblasti/

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