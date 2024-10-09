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Антикор показал видео задержания акима Багдата Карасаева

Опубликовано:

Задержание
Задержание. Кадр из видео: t.me/antikornews

Антикоррупционной службой по Алматинской области совместно с прокуратурой региона в совершении ряда тяжких коррупционных преступлений изобличен аким Илийского района, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердых бытовых отходов аффилированной компании в нарушение требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля.

"Кроме того, он подозревается в превышении своих должностных полномочий путем незаконного продления срока доверительного управления полигоном.

В преступную схему он вовлек руководителей районных отделов финансов и жилищно-коммунального хозяйства", - рассказали в Антикоре.

В ведомстве отметили, что предусмотренные договором обязательства по утилизации твердых бытовых отходов компанией не выполнялись, а доход от ее деятельности был направлен на его личное обогащение.

"В результате противоправных действий экологии региона нанесен ущерб в размере 204 млн тенге. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается", - пояснили в Антикоре.

Здесь добавили, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти. Задержание подтвердили в Антикоре, но подробности не сообщались.

Позже в ведомстве рассказали, что в рамках досудебного расследования изобличены районный аким Алматинской области и другие лица. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

В прокуратуре региона сообщили, что к задержанию акима по обвинению в коррупции привела совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе. Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.

Багдат Карасаев работал акимом Илийского района с сентября 2018 года. До этого был советником акима Алматинской области, акимом Талдыкоргана, руководителем аппарата акима Алматинской области, акимом Алакольского района.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172174-antikor-pokazal-video-zaderzhaniya-akima-bagdata-karasaeva/

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