На мужчину напали с ножом в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы произошло нападение на мужчину, предположительно, с ножом. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Видео с места инцидента опубликовано в Telegram-канале Kris.p.media. Сообщается, что сегодня по улице Дунаевского в районе Алмагуль, около дома 22/2, произошло нападение с применением ножа.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы, подозреваемый в преступлении задержан.

"По факту нанесения телесных повреждений Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между незнакомыми мужчинами произошел конфликт", - сообщили в ведомстве.

Другие обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Астане мужчина угрожал прихожанам мечети ножом. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали его. Задержанный помещен в ИВС.

В начале осени при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемого задержали по "горячим следам" и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Позже врачи рассказали о самочувствии полицейского, которого ранили 1 сентября во время патрулирования на одной из улиц Шымкента. Страж порядка уже перенес операцию.

В июне в области Абай вынесли приговор мужчине, который нанес супруге удары ножом в область груди и шеи. Его осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

А в марте в Кызылорде конфликт в школе привел к тому, что подросток нанес своему оппоненту три удара складным ножом. Суд установил, что несовершеннолетний совершил хулиганство с применением холодного оружия и нанес потерпевшему телесные повреждения легкой степени тяжести. Его приговорили к ограничению свободы сроком на один год.