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Мужчину, угрожавшего ножом прихожанам мечети в Астане, поместили в ИВС

Опубликовано:

Задержание в Астане
Задержание в Астане. Кадр из видео: instagram.com/police__astana

Сегодня, 2 сентября, в Астане мужчина угрожал прихожанам мечети ножом. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали его. Задержанный помещен в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Мы писали об инциденте ранее: в полиции сообщили о принятии вызова на канал 102. В одной из мечетей города неизвестный мужчина угрожал прихожанам ножом. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд, подозреваемого задержали и доставили в отдел.

Правоохранители изъяли нож кустарного производства. В ходе проверки было установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года.

В официальном Instagram-аккаунте ДП Астаны полиция показала видео водворения задержанного в ИВС.

Напомним, 1 сентября при несении службы по обеспечению дорожной безопасности на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемого задержали по "горячим следам" и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Позже врачи рассказали о самочувствии полицейского, которого ранили 1 сентября во время патрулирования на одной из улиц Шымкента. Страж порядка уже перенес операцию.

В июне в области Абай вынесли приговор мужчине, который нанес супруге удары ножом в область груди и шеи. Его осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156331-muzhchinu-ugrozhavshego-nozhom-prihozhanam-mecheti-v-astane-pomestili-v-ivs/

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