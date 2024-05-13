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Стало известно о состоянии пострадавших от нападения в школе в Павлодаре

Опубликовано:

Автомобиль реанимации
Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Врачи рассказали о состоянии ученика и педагога, которые сегодня получили ножевые ранения в одной из школ Павлодара. Информацией поделились в службе скорой помощи, передает Pavlodarnews.kz.

Вызов в службу "103" поступил сегодня утром в 10.24. 59-летнюю учительницу с колото-резаными ранами в плечо и грудную клетку доставили в городскую больницу №1, 16-летнего школьника - в детскую областную больницу.

"Обоим оказали медицинскую помощь. Их осмотрели травматолог и хирург, произвели первичную обработку ран, наложили асептические повязки", - сообщили в службе скорой помощи.

Угрозы жизни для пострадавших нет, общее состояние пациентов удовлетворительное. Лечение женщина и подросток пройдут амбулаторно.

Напомним, сегодня стало известно, что в одной из школ Павлодара учащегося задержали по подозрению в нанесении ножевых ранений своему однокласснику и учителю. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Ранее в Кызылорде конфликт в школе привел к тому, что подросток нанес своему оппоненту три удара складным ножом. Суд установил, что несовершеннолетний совершил хулиганство с применением холодного оружия и нанес потерпевшему телесные повреждения легкой степени тяжести. Его приговорили к ограничению свободы сроком на один год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099759-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih-ot-napadeniya-v-shkole-v-pavlodare/

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