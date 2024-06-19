"Сначала тебя убью": муж порезал ножом казахстанку после ее заявления в полицию

В области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии, передает NUR.KZ со ссылкой областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, после семейного конфликта женщина обратилась с заявлением о домашнем насилии в отдел полиции.

"В связи с этим у обвиняемого возник преступный умысел убить жену. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес супруге удары ножом в область груди и шеи", - пояснили в суде.

Несмотря на то, что в суде мужчина частично признал вину, он заявил, что не намеревался убивать супругу, а хотел только причинить ей телесные повреждения.

Вина подсудимого подтверждалась материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, итогами судебно-медицинской экспертизы.

Приговором специализированного межрайонного суда мужчину признали виновным по ч.3 ст.24 - ч.1 ст.99 УК РК (Покушение на убийство). Его осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Согласно ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Ранее в Западно-Казахстанской области 73-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет. Как установил суд, он избил жену, а после задушил ее.