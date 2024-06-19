"Сначала тебя убью": муж порезал ножом казахстанку после ее заявления в полицию
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В области Абай мужчине вынесли приговор за покушение на убийство супруги после ее обращения в полицию с заявлением о домашнем насилии, передает NUR.KZ со ссылкой областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, после семейного конфликта женщина обратилась с заявлением о домашнем насилии в отдел полиции.
"В связи с этим у обвиняемого возник преступный умысел убить жену. Со словами "сначала тебя убью, потом сам умру" он нанес супруге удары ножом в область груди и шеи", - пояснили в суде.
Несмотря на то, что в суде мужчина частично признал вину, он заявил, что не намеревался убивать супругу, а хотел только причинить ей телесные повреждения.
Вина подсудимого подтверждалась материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, итогами судебно-медицинской экспертизы.
Приговором специализированного межрайонного суда мужчину признали виновным по ч.3 ст.24 - ч.1 ст.99 УК РК (Покушение на убийство). Его осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
Согласно ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.
Ранее в Западно-Казахстанской области 73-летнего мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги, с которой он прожил 48 лет. Как установил суд, он избил жену, а после задушил ее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2120067-snachala-tebya-ubyu-muzh-porezal-nozhom-kazahstanku-posle-ee-zayavleniya-v-policiyu/