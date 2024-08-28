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Эзотерика

"Привязал к машине, волочил по земле": кадры с мужчиной и еле дышащим псом разозлили казахстанцев

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Собака лежит на земле
Инцидент с собакой. Скриншот: instagram.com/kris_p_brothers

В соцсетях распространились кадры с жителем Алматинской области - мужчина привязал к автомобилю, за рулем которого был, собаку. В ДП области прокомментировали кадры, передает NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в Instagram-профиле kris_p_brothers, мужчина отвязывает от автомобиля цепь, на которую привязал собаку. Животное в это время лежит на земле и тяжело дышит.

"Поселок Жандосово, 28 августа, волочил по зeмле собаку, привязал к машине, собака почти "задyшилась", заставили остановиться", - говорится в описании к видео.

В департаменте полиции Алматинской области отреагировали на публикацию.

"Подозреваемый установлен и задержан полицейскими Карасайского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - гласит ответ.

В комментариях казахстанцы возмутились поступку мужчины.

"Срочно найти и наказать не штрафом, а тюрьмой. Когда прекратите издеваться над животными?", "Живем в страшное время", "Найдите его, пожалуйста!", "Слов нет", - пишут пользователи.

Отметим, что такие случаи попадают на видео в Казахстане нередко.

В сентябре 2022 года водители КамАЗа в Алматинской области привязал собаку и тащил по дороге. В апреле прошлого года водитель автомобиля на трассе близ Алматы поступил с другим животным так же. За пса вступились неравнодушные граждане. В мае того же года житель Шымкента тащил собаку за ошейник, находясь за рулем.

В мае этого года в городе Қонаев водитель привязал собаку к своей машине и протащил по дороге. За это он понес лишь административное наказание. В июне двоих парней задержали после того, как они заживо сожгли пса в Атырауской области.

Согласно статье 316 УК РК, жестокое обращение с животными наказывается:

  • штрафом в размере до одной тысячи МРП либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов;
  • либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154175-privyazal-k-mashine-volochil-po-zemle-kadry-s-muzhchinoy-i-ele-dyshashchim-psom-razozlili-kazahstancev/

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