"Взорвали петарду в ухе": об издевательствах над собакой заявили зоозащитники в Петропавловске

Волонтеры обратились в полицию Петропавловска с заявлением о том, подростки издевались над щенком и взорвали в ухе животного петарду, передает NUR.KZ.

Казахстанка Наталья Чиркова на своей странице в Instagram опубликовала информацию о шокирующем случае, который, по ее словам, произошел в Петропавловске.

"Произошла чудовищная ситуация... Дети издевались над собакой, засунули в ухо петарду и взорвали ее. И на этот живодерский поступок смотрели дети... Как только узнали, что это произошло, волонтер выехала на поиски измученного щенка, ему примерно 4 месяца", - рассказала Наталья Чиркова.

По ее словам, волонтер отобрала щенка у детей и увезла в клинику, сейчас он находится на лечении.

Информацию прокомментировали в управлении полиции Петропавловска.

"Сотрудники управления полиции города Петропавловска устанавливают обстоятельства и детали инцидента, в результате которого, предположительно, от действий несовершеннолетнего ребенка пострадала собака.

В полицию поступил вызов о том, что в микрорайоне "Береке" несовершеннолетний мальчик, используя пиротехническое изделие, нанес телесное повреждение собаке.

В настоящее время полицейские устанавливают мотивы и обстоятельства случившегося, по результатам проверки по данному факту будет принято окончательное процессуальное решение",- сообщили в управлении.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

В августе текущего года в жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео.

Также в соцсетях распространились кадры с жителем Алматинской области - мужчина привязал к автомобилю, которым управлял, собаку. В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело.

В мае этого года в городе Қонаев водитель привязал собаку к своей машине и протащил по дороге. За это он понес лишь административное наказание. В июне двоих парней задержали после того, как они заживо сожгли пса в Атырауской области.