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Эзотерика

Заживо сожгли собаку: двоих парней задержали в Атырауской области

Опубликовано:

Собака
Собака. Иллюстративное фото: Kinga Krzeminska/Getty Images

В Сети опубликовано видео жестокого убийства собаки, где ее облили бензином и подожгли. На резонансное видео отреагировали в Департаменте полиции Атырауской области, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Сети, собаку, вероятно, облитую горючим, привязали к столбу. Один из мужчин подходит к собаке и поджигает ее, второй начинает бить животное палкой.

На видео отреагировали стражи порядка. Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Атырауской области в Instagram-аккаунте, инцидент произошел 19 июня. Заведено дело.

"19 июня около 23:30 около села Мукур Кызылкогинского района были установлены и задержаны подозреваемые 2003-го и 2007 года рождения в жестоком убийстве животного. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется расследование", — отмечается в сообщении.

Подозреваемый 2003 года рождения задержан и водворен в ИВС. Иная информация, по данным полиции, не подлежит разглашению в интересах следствия.

Добавим, что согласно ст.316 УК РК:

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, —

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) в отношении двух и более животных;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно;

4) в присутствии малолетних;

5) публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, —

наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Ранее в Сети появилась информация о том, что депутат одного из маслихатов в Акмолинской области на глазах у коллег переехал собаку. В ДП региона сообщили, что мужчина привлечен к ответственности.

В городе Қонаев Алматинской области водитель привязал собаку к своей машине и протащил по дороге. За это он понес административное наказание.

Позже о случаях жестокого обращения с животными в Казахстане высказался глава Минэкологии, который заявил, что такие действия "недопустимы для нормального человека", и призвал таких людей наказывать по закону.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121252-privyazali-i-sozhgli-sobaku-v-atyrauskoy-oblasti-zaderzhali-dvuh-podozrevaemyh/

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