Акима Уральска оштрафовали на крупную сумму

Акиму Уральска за неисполнение решений суда назначили штрафы на общую сумму более 700 тыс. тенге. Он должен был выделить два земельных участка жителям города, передает Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 15 жителям Уральска акимат города отказал в выделении земельных участков в садовых товариществах. Это решение они оспорили в специализированном межрайонном административном суде, направив два иска.

Суд по первому делу установил, что участки находятся в черте города и относятся к землям населенного пункта, а ⁠истцы в составе садоводческих товариществ несли и несут бремя их содержания, оплачивают членские взносы.

Суд посчитал, что отсутствие границ участков в садовых ТОО никак не препятствует истцам в реализации их прав на получение участков в собственность.

Поэтому исковые требования семи жителей Уральска удовлетворили в полном объеме, а постановления акимата в их части были признаны незаконными.

Суд обязал акимат в течение 10 рабочих дней со дня вступления решения суда в силу восстановить нарушенные права истцов и предоставить им участки.

По материалам второго дела двое истцов владеют земельными участками на праве временного возмездного краткосрочного землепользования. На этих участках расположены зарегистрированные строения.

"Из установленных обстоятельств дела следует, что эти двое истцов претендуют не на новые участки земель сельхозназначения, а на находящиеся в их фактическом владении, т.е. ранее им предоставленные", - отметили в суде.

Поэтому суд удовлетворил требования этих казахстанцев и обязал акимат повторно рассмотреть их заявления.

В удовлетворении исковых требований других шести истцов было отказано.

Оба решения суда вступили в законную силу. "Однако акиматом как ответчиком не были исполнены решения суда в срок. Согласно ст.127 АППК это влечет за собой меру процессуального принуждения - наложение денежного взыскания", - пояснили в суде.

Суд за неисполнение имеющихся решений на акима Уральска наложил денежные взыскания на почти 369 тыс. тенге (50 МРП) по каждому делу.

"Но, несмотря на наложенное денежное взыскание, ответчиком не исполнено решение суда по второму административному делу", - уточнили в суде.

Поэтому на акимат наложили повторное денежное взыскание на сумму 221 тыс. тенге (60 МРП).

Определения суда пока не вступили в законную силу.

Отметим, что 1 октября 2024 года в Уральске был назначен новый аким. Пост занял Мурат Байменов, который до этого работал заместителем акима района Байтерек Западно-Казахстанской области.

В конце июля бывший аким Уральска Миржан Сатканов по собственному желанию подал в отставку. Причиной своего решения он назвал ухудшение состояния здоровья.

После его ухода кресло акима пустовало более двух месяцев. Временно исполняющим обязанности главы Уральска был назначен Жандос Дуйсенгалиев.

Ранее суд защитил права жильцов аварийного дома из Щучинска и признал незаконным бездействие акима района и отдела ЖКХ.

А в Мангистауской области земельный участок, который женщина получила по наследству от умершей матери, аким поселка незаконно предоставил другому человеку, хотя и не был вправе распоряжаться участком, не относящимся к государственной собственности.