Казахстанка подала в суд из-за наследства и добилась отмены решения акима

В Мангистауской области земельный участок, который женщина получила по наследству от матери, аким поселка незаконно предоставил другому человеку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, женщина обратилась в СМАС Мангистауской области с иском о признании недействительным решения акима поселка от 2006 года о предоставлении безвозмездно земельного участка в частную собственность.

"После смерти матери она получила свидетельство о праве на наследство, зарегистрировала свои права на спорный земельный участок.

Аким, не выяснив наличие собственника на участок, незаконно предоставил ее земельный участок другому человеку", - установил суд.

Суд восстановил пропущенный срок на предъявление иска, признав пропуск срока уважительным.

Выяснилось, что спорный земельный участок в 1994 году был предоставлен в собственность матери истца. Это решение не отменено и не признано незаконным.

После смерти матери на основании договора раздела имущества, заключенного между наследниками, земельный участок перешел в собственность женщины.

"Какие-либо достоверные сведения о том, что спорный земельный участок был возвращен в собственность государства, отсутствуют и доказательства обратного ответчиком суду не представлены", - подчеркнули в суде.

Также в суде отметили, что согласно Земельному кодексу аким не вправе был распоряжаться земельным участком, не относящимся к государственной собственности, и, соответственно, предоставлять его в частную собственность.

По указанным основаниям суд признал недействительным решение акима поселка о предоставлении участка.

5 сентября апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции от 29 мая 2024 года.

Кроме того, апелляционная инстанция вынесла частное определение, которым доведены до сведения акима Мангистауской области допущенные нарушения норм земельного законодательства акимом поселка для принятия соответствующих мер.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

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