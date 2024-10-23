Бездействие акима признали незаконным в Акмолинской области

В Акмолинской области защитили права жильцов аварийного дома и признали незаконным бездействие акима района и отдела ЖКХ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, коллегия по административным делам областного суда рассмотрела иск жильцов дома в Щучинске к акиму района и отделу ЖКХ.

В суде истцы просили:

признать незаконным бездействие ответчиков по признанию их жилого дома аварийным;

признать незаконными действия ответчиков по заселению в несоответствующее жилье без права выкупа и снятию с очереди на жилье;

понудить ответчиков предоставить новые квартиры.

Истцы - 11 собственников квартир аварийного дома, построенного в 1928 году. В 2013 году они были поставлены в очередь на жилье.

"Актом обследования техническое состояние дома признано неудовлетворительным, рекомендовано принять меры по сносу", - уточнили в суде.

В 2014 году решением жилищной комиссии истцы были переселены в жилье без права приватизации на срок до строительства дома, а в 2020 году оказались сняты с учета, так как им предоставлены квартиры.

Суд установил, что аким района и отдел ЖКХ, допустив бездействие, нарушили права граждан:

аким переселил истцов, но не решил вопросы реквизиции и сноса, не вынес решения о признании дома аварийным, тогда как это решение должно быть предшествующим переселению, не провел принудительное отчуждение имущества;

отдел ЖКХ не разрешил вопрос соответствия предоставленных квартир санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Постановлением коллегии иск был удовлетворен частично: бездействие акима и отдела ЖКХ признали незаконным.

"Суд обязал акима завершить процедуру признания дома аварийным, провести принудительное отчуждение домостроения и земельного участка с сохранением прав истцов на предоставление квартир в равнозначных размерах", - сообщили в суде.

На отдел ЖКХ возложили обязанность обследовать квартиры на соответствие санитарным, градостроительным и техническим требованиям. В остальной части иска гражданам было отказано.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

А в области Жетiсу жители обвиняют экс-акима в незаконном присвоении одного из домов, построенных после разрушительного наводнения. По словам сельчан, он оформил недвижимость на родственников. Теперь судьбу спорного жилья решит суд.

Также пострадавший от паводка житель ЗКО подал иск к акиму района и через суд доказал, что нуждается в жилье. Ранее комиссия отказала ему в предоставлении жилья.

В Актобе сироту исключили из очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда. Суд удовлетворил иск о восстановлении очередности на получение жилья.