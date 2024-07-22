Аким Уральска ушел в отставку

Миржан Сатканов покинул должность акима Уральска. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram и озвучил причину принятого им решения, передает NUR.KZ.

"Дорогие земляки! Уважаемые уральцы! Хочу сообщить вам, что вынужден покинуть пост акима Уральска и данная публикация от меня в качестве главы города, к сожалению, будет являться последней", - написал Миржан Сатканов.

По его словам, уйти в отставку он должен был еще раньше по состоянию здоровья.

"Однако город оказался в трудной ситуации. Весенние паводки объединили горожан в противостоянии стихии. В такое тяжелое для города время я не мог оставить работу и продолжал выполнять свои обязанности плечом к плечу со своими коллегами.

Все вместе мы проделали огромную работу не только этой весной, когда боролись с наводнением и разбирались с его последствиями, но и на протяжении двух лет мы старались сделать наш любимый Уральск лучше, красивее и чище.

Огромное спасибо всей команде за неравнодушие и ответственность, за бессонные ночи и работу в праздники, выходные дни на благо нашего города и комфорта его жителей", - отметил бывший аким Уральска.

Напомним, Миржан Сатканов был назначен главой города в апреле 2022 года.

Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году ведущим специалистом уральского городского отдела финансов. В разные годы работал: главным специалистом, руководителем отдела и заместителем руководителя Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО; заместителем руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, руководителем управления; руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО; заместителем акима ЗКО, акимом Бурлинского района.

В мае этого года в СМИ появилась информация о том, что Миржан Сатканов якобы ушел в отставку по собственному желанию. Однако в пресс-службе акимата Уральска опровергли информацию и заявили о ее недостоверности.