Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Аким Уральска ушел в отставку

Опубликовано:

Миржан Сатканов
Миржан Сатканов. Фото: uralskweek.kz

Миржан Сатканов покинул должность акима Уральска. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram и озвучил причину принятого им решения, передает NUR.KZ.

"Дорогие земляки! Уважаемые уральцы! Хочу сообщить вам, что вынужден покинуть пост акима Уральска и данная публикация от меня в качестве главы города, к сожалению, будет являться последней", - написал Миржан Сатканов.

По его словам, уйти в отставку он должен был еще раньше по состоянию здоровья.

"Однако город оказался в трудной ситуации. Весенние паводки объединили горожан в противостоянии стихии. В такое тяжелое для города время я не мог оставить работу и продолжал выполнять свои обязанности плечом к плечу со своими коллегами.

Все вместе мы проделали огромную работу не только этой весной, когда боролись с наводнением и разбирались с его последствиями, но и на протяжении двух лет мы старались сделать наш любимый Уральск лучше, красивее и чище.

Огромное спасибо всей команде за неравнодушие и ответственность, за бессонные ночи и работу в праздники, выходные дни на благо нашего города и комфорта его жителей", - отметил бывший аким Уральска.

Напомним, Миржан Сатканов был назначен главой города в апреле 2022 года.

Свою трудовую деятельность он начал в 2000 году ведущим специалистом уральского городского отдела финансов. В разные годы работал: главным специалистом, руководителем отдела и заместителем руководителя Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО; заместителем руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, руководителем управления; руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО; заместителем акима ЗКО, акимом Бурлинского района.

В мае этого года в СМИ появилась информация о том, что Миржан Сатканов якобы ушел в отставку по собственному желанию. Однако в пресс-службе акимата Уральска опровергли информацию и заявили о ее недостоверности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2137887-akim-uralska-ushel-v-otstavku/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie