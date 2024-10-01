Спустя два месяца назначен новый аким Уральска

Мурат Байменов назначен новым акимом Уральска. Ранее он занимал должность заместителя акима района Байтерек Западно-Казахстанской области, передает "Мой город".

Сегодня, 1 октября, в городском акимате прошла внеочередная сессия маслихата. На рассмотрение депутатов вынесли один вопрос: согласование кандидатуры нового акима Уральска.

Так, по согласованию с депутатами возглавлять Уральск будет 55-летний Мурат Байменов.

Он в разные годы занимал должности бухгалтера совхоза, экономиста, замначальника Департамента финансов ЗКО, директора ОАО "Санаторий Акжайык", директора ТОО "Жайық самалы", замакима Шынгырлауского района и Зеленовского районов.

С 2014 по 2016 годы был заместителем начальника Управления энергетики и ЖКХ ЗКО, а с 2016 по 2019 годы - генеральным директором АО "Жайыктеплоэнерго".

С 2020 года занимал должность заместителя акима района Байтерек.

Напомним, 22 июля экс-аким Уральска Миржан Сатканов по собственному желанию подал в отставку. Причиной своего решения он назвал ухудшение состояния здоровья. На протяжении некоторого времени градоначальник находился на больничном.

После его ухода кресло акима пустовало более двух месяцев. Временно исполняющим обязанности главы Уральска был назначен Жандос Дуйсенгалиев.