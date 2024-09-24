Уже два месяца в Уральске нет акима
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В Уральске более двух месяцев нет градоначальника, а в акимате ЗКО не смогли ответить, будут ли акима выбирать сами горожане или его назначат "сверху", передает "Мой город".
22 июля экс-аким Уральска Миржан Сатканов по собственному желанию подал в отставку. И вот уже более двух месяцев кресло акима пустует.
Временно исполняющим обязанности градоначальника назначен Жандос Дуйсенгалиев.
В областном акимате рассказали, что не знают, когда назначат нового акима Уральска и кто займет этот пост.
Напомним, экс-аким Уральска Миржан Сатканов причиной своего решения подать в отставку назвал ухудшение состояния здоровья. На протяжении некоторого времени он находился на больничном.
Миржана Сатканова назначили на этот пост в апреле 2022 года - город он возглавлял чуть более двух лет.
Недавно стало известно, что руководитель аппарата акима Уральска незаконно получил трехкомнатную квартиру. Такой вывод сделала прокуратура города. После проверки чиновник вернул жилье.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2165343-uzhe-dva-mesyaca-v-uralske-net-akima/