Уже два месяца в Уральске нет акима

В Уральске более двух месяцев нет градоначальника, а в акимате ЗКО не смогли ответить, будут ли акима выбирать сами горожане или его назначат "сверху", передает "Мой город".

22 июля экс-аким Уральска Миржан Сатканов по собственному желанию подал в отставку. И вот уже более двух месяцев кресло акима пустует.

Временно исполняющим обязанности градоначальника назначен Жандос Дуйсенгалиев.

В областном акимате рассказали, что не знают, когда назначат нового акима Уральска и кто займет этот пост.

Напомним, экс-аким Уральска Миржан Сатканов причиной своего решения подать в отставку назвал ухудшение состояния здоровья. На протяжении некоторого времени он находился на больничном.

Миржана Сатканова назначили на этот пост в апреле 2022 года - город он возглавлял чуть более двух лет.

Недавно стало известно, что руководитель аппарата акима Уральска незаконно получил трехкомнатную квартиру. Такой вывод сделала прокуратура города. После проверки чиновник вернул жилье.