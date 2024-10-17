Уголовная ответственность с 12 лет: премьер ответил на предложение депутата
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на предложение депутата по поводу снижения возраста уголовной ответственности детей с 14 до 12 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на депзапрос.
В сентябре текущего года депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить возраст, с которого может наступать уголовная ответственность за совершение преступления. Депутаты направили запрос на имя премьер-министра РК Олжаса Бектенова с данным предложением.
Ответ на депутатский запрос был опубликован на сайте мажилиса парламента РК. В нем Олжас Бектенов сослался на мировой опыт, согласно которому дети в возрасте 12 лет еще не обладают достаточным уровнем зрелости.
"Как показывает мировой опыт (Германия, Япония, Россия, Финляндия, Великобритания), уголовная ответственность наступает с 14-15 лет (согласно рекомендациям 6-го Международного Конгресса уголовного права (1953 г., Рим). Установление ответственности с 12 лет противоречит правовым и гуманистическим подходам к воспитанию и защите детей, так как в данном возрасте дети не обладают достаточным уровнем зрелости для осознания всей степени общественной опасности своих действий", - сказано в ответе.
Напомним, Магеррамов в своем запросе отмечал, что многие подростки-агрессоры из-за малолетнего возраста остаются безнаказанными.
"Вероятно, нам, законодателям, по примеру Великобритании следует пересмотреть пороговое значение возраста, с которого наступает уголовная ответственность, по некоторым преступлениям установив ответственность не с 14, а с 12 лет. Допустим, по делам об изнасиловании", - говорил депутат.
На прошлой неделе в полиции прокомментировали информацию о "разборках" около 200 подростков Астаны, которые были вооружены.
Также в Сети появилось видео, снятое подростками ВКО. На кадрах видно, как они поставили на колени ровесницу, избили ее и потребовали деньги. Инцидент прокомментировали в ДП.
До этого в Сети появилось видео издевательств подростков над сверстником в Талгарском районе Алматинской области. Судя по кадрам, один из обидчиков жестоко избил мальчика, сопровождая свои удары оскорблениями. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.
Также в соцсетях распространилось видео из Астаны, где несколько человек избили подростка в одном из городских автобусов якобы за громкий разговор. Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемых установили.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175365-ugolovnaya-otvetstvennost-s-12-let-premer-otvetil-na-predlozhenie-deputata/