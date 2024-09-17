Уголовное дело возбудили после избиения подростка в автобусе в Астане
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Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения подростка в столичном автобусе. Подозреваемых установили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.
"По факту избиения подростка в общественном транспорте сотрудниками полиции установлены и доставлены в полицию трое виновных лиц в возрасте 15 и 16 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
В настоящее время принимаются меры по привлечению законных представителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Подростки поставлены на профилактический учет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в столичном ДП.
Ранее в соцсетях появилось видео с избиением подростка в автобусе в Астане. В полиции сообщили, что по данному факту начаты розыскные мероприятия.
Согласно статье 108-1 УК РК, умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается:
- штрафом в размере до 200 МРП (728,4 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов;
- либо арестом на срок до 50 суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162565-ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-izbieniya-podrostka-v-avtobuse-v-astane/