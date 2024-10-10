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Школьницы поставили на колени ровесницу в ВКО

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Плачущая девушка
Девушка плачет. Иллюстративное фото: deepart386 / Getty Images

В Сети появилось видео, снятое подростками. На кадрах они поставили на колени ровесницу, избили ее и потребовали деньги. Инцидент прокомментировали в ДП ВКО, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press. В подписи к нему говорится, что ситуация произошла в городе Зайсане.

"Подростки из города Зайсан Восточно-Казахстанской области поставили на колени ровесницу, избили и потребовали деньги", - указывается в подписи к кадрам.

В пресс-службе ДП региона отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые установлены. Ведутся следственные действия.

"Вместе с тем девочки-нарушительницы поставлены на внутришкольный учет, рассмотрены на комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате", - рассказали в ведомстве.

Также полицейскими проводится работа по привлечению к ответственности родителей подозреваемых за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в Сети появилось видео издевательств подростков над сверстником в Талгарском районе Алматинской области. Судя по кадрам, один из обидчиков жестоко избил мальчика, сопровождая свои удары оскорблениями. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.

Также в соцсетях распространилось видео из Астаны, где несколько человек избили подростка в одном из городских автобусов якобы за громкий разговор. Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемых установили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172435-shkolnicy-postavili-na-koleni-rovesnicu-v-vko/

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