Школьницы поставили на колени ровесницу в ВКО
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В Сети появилось видео, снятое подростками. На кадрах они поставили на колени ровесницу, избили ее и потребовали деньги. Инцидент прокомментировали в ДП ВКО, передает NUR.KZ.
Видео опубликовал Telegram-канал Egov.press. В подписи к нему говорится, что ситуация произошла в городе Зайсане.
"Подростки из города Зайсан Восточно-Казахстанской области поставили на колени ровесницу, избили и потребовали деньги", - указывается в подписи к кадрам.
В пресс-службе ДП региона отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые установлены. Ведутся следственные действия.
"Вместе с тем девочки-нарушительницы поставлены на внутришкольный учет, рассмотрены на комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате", - рассказали в ведомстве.
Также полицейскими проводится работа по привлечению к ответственности родителей подозреваемых за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
Ранее в Сети появилось видео издевательств подростков над сверстником в Талгарском районе Алматинской области. Судя по кадрам, один из обидчиков жестоко избил мальчика, сопровождая свои удары оскорблениями. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.
Также в соцсетях распространилось видео из Астаны, где несколько человек избили подростка в одном из городских автобусов якобы за громкий разговор. Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемых установили.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172435-shkolnicy-postavili-na-koleni-rovesnicu-v-vko/
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