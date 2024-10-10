Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"200 вооруженных подростков": видео со школьниками с ножами прокомментировали в полиции Астаны

Опубликовано:

Человек держит нож в руке
Нож в руке. Иллюстративное фото: Daniel Allan / Getty Images

В Сети появилось видео о "разборках" среди подростков, по словам автора, школьники были вооружены - инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Кадры опубликовали в паблике astana_press в Instagram. По словам автора публикации, произошли беспорядки с участием учеников двух школ и студентов.

"Более 200 подростков собрались в районах Чугунка и Кордай, ходили по улицам, нападая на других подростков и избивая их. Некоторые из них открыто ходили с ножами", - говорится под публикацией.

Автор утверждал, что группу возглавлял парень 2005 года рождения.

"Группировка, возглавляемая подростком 2005 года рождения, спрашивала у своих жертв, из какого они района. Если кто-то отвечал "Восток", его сразу избивали. Подростки устроили "рейд" по улицам, а затем направились в парк Жеруйык", - написал он.

В публикации говорится, что конфликт случился из-за девушки.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ прокомментировали случившееся.

"На канал "102" поступило сообщение о том, что во дворе дома собрались молодые люди. Своевременно прибывший наряд полка патрульной полиции предотвратили хулиганские действия подростков. Они были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что целью их сбора было выяснение отношений друг с другом, среди них были несовершеннолетние", - сообщили в ведомстве.

Также в полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а также законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, несколько недель назад массовая драка произошла на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы. В департаменте полиции сообщили, что задержаны 20 молодых людей.

В мае массовая драка не менее 40 учащихся кадетской школы произошла в Павлодаре. Несколько человек в результате пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

Так же в мае выпускники Мангистау устроили массовую потасовку прямо на последнем звонке. Тогда 47 несовершеннолетних доставили в отдел полиции.

В марте в соцсетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172571-200-vooruzhennyh-podrostkov-video-so-shkolnikami-s-nozhami-prokommentirovali-v-policii-astany/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie