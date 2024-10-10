"200 вооруженных подростков": видео со школьниками с ножами прокомментировали в полиции Астаны

В Сети появилось видео о "разборках" среди подростков, по словам автора, школьники были вооружены - инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Астаны.

Кадры опубликовали в паблике astana_press в Instagram. По словам автора публикации, произошли беспорядки с участием учеников двух школ и студентов.

"Более 200 подростков собрались в районах Чугунка и Кордай, ходили по улицам, нападая на других подростков и избивая их. Некоторые из них открыто ходили с ножами", - говорится под публикацией.

Автор утверждал, что группу возглавлял парень 2005 года рождения.

"Группировка, возглавляемая подростком 2005 года рождения, спрашивала у своих жертв, из какого они района. Если кто-то отвечал "Восток", его сразу избивали. Подростки устроили "рейд" по улицам, а затем направились в парк Жеруйык", - написал он.

В публикации говорится, что конфликт случился из-за девушки.

В пресс-службе ДП Астаны корреспонденту NUR.KZ прокомментировали случившееся.

"На канал "102" поступило сообщение о том, что во дворе дома собрались молодые люди. Своевременно прибывший наряд полка патрульной полиции предотвратили хулиганские действия подростков. Они были доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Установлено, что целью их сбора было выяснение отношений друг с другом, среди них были несовершеннолетние", - сообщили в ведомстве.

Также в полиции добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а также законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

Внимание, в видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, несколько недель назад массовая драка произошла на территории КазНУ им. Аль-Фараби в Алматы. В департаменте полиции сообщили, что задержаны 20 молодых людей.

В мае массовая драка не менее 40 учащихся кадетской школы произошла в Павлодаре. Несколько человек в результате пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

Так же в мае выпускники Мангистау устроили массовую потасовку прямо на последнем звонке. Тогда 47 несовершеннолетних доставили в отдел полиции.

В марте в соцсетях появилось видео массовой драки в Актюбинской области. В конфликте участвовали школьники, их доставили в отдел полиции.