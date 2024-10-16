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Эзотерика

Свыше 43 млн тенге присвоил сотрудник аграрного университета в Алматы

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Сотрудник КазНАИУ в Алматы осужден за хищение бюджетных средств. Ущерб составил свыше 43 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, прокуратурой Алматы окончено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств Казахского национального аграрного исследовательского университета.

"По поручению Генпрокуратуры проведена проверка в деятельности университета, по итогам установлено, что в 2020 году заключено 3 договора о государственных закупках на приобретение семян сахарной кукурузы, минерального удобрения "аммофос" и аммиачной селитры на общую сумму 43,8 млн тенге.

Проверка показала, что вышеуказанные товары фактически не поставлялись, денежные средства были обналичены", – говорится в сообщении ведомств.

В итоге приговором Медеуского районного суда №2 директор учебно-опытного хозяйства "Саймасай" университета признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье 189 Уголовного кодекса, и приговорен к 7 годам лишения свободы условно. Ущерб возмещен в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, о хищениях в аграрном вузе Алматы стало известно в начале года. Тогда же сообщалось, что прокуроры установили факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащие вузу на сумму 7,9 млн тенге.

Позже в Аграрном университете прокомментировали информацию о хищении на почти 44 млн тенге, которое выявили прокуроры, акцентировав внимание на том, что они были совершены 4 года назад. Отмечалось, что руководство университета и дальше будет принимать все меры по приведению деятельности университета в соответствие с требованиями законодательства РК.

Ранее в Кербулакском районе области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге. Выяснилось, что трое бухгалтеров отдела образования незаконно перечисляли зарплаты и отпускные пособия лицам, не работающим в отделе образования.

Мы также писали о бухгалтере одной из гимназий в Алматы, которая необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета.

Напомним также, что весной этого года в Антикоре рассказали о коррупционных схемах в сфере образования в Казахстане.

По данным представителя ведомства, бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой казначейства клиентов. Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги.

Было зарегистрировано 206 уголовных дел в сфере образования. Ущерб по ним составил свыше 14 миллиардов тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2174810-ushcherb-v-43-8-mln-tenge-v-almaty-osudili-dolzhnostnyh-lic-kaznaiu/

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