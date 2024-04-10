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"Мертвые души" и аффилированные лица: о схемах хищений в школах Казахстана рассказал Антикор

Опубликовано:

В классе
Школа. Иллюстративное фото: AlekseiAntropov / Getty Images

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров сегодня на брифинге рассказал о коррупционных схемах в сфере образования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Данияр Бигайдаров сообщил, что бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой казначейства клиентов.

"Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги. Средства для хищения закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок.

При такой схеме хищения осуществлялись следующими способами:

  • перечисление зарплаты сверх установленной нормы;
  • начисление посторонним аффилированным лицам;
  • начисление на своих карт-счетах по реквизитам посторонних лиц;
  • дублирование переводов денежных средств;
  • хищение путем начисления зарплаты "мертвым душам", – рассказал он.

По словам Бигайдарова, Антикор зарегистрировал 206 таких уголовных дел в сфере образования. Ущерб по ним составил свыше 14 миллиардов тенге.

"Наиболее крупные суммы хищения выявлены в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и области Жетiсу, а также в Алматы. Факты хищения продолжают выявляться.

К примеру, буквально недавно Антикоррупционной службой в области Жетiсу пресечена незаконная деятельность главы бюджетного отдела образования Сарканского района. Она подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 1 миллиард тенге путем незаконного перечисления сверх установленных зарплат на счет бухгалтеров этого отдела", – добавил представитель ведомства.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Алматы вынесли приговор главному бухгалтеру и заместителю директора одной из школ за хищение 11 млн тенге – им назначили по 3 года ограничения свободы.

В конце февраля главного бухгалтера одной из школ Актобе осудили за хищение свыше 400 млн тенге в Актобе.

Кроме того, в начале февраля сообщалось, что в Туркестанской области бухгалтеры отдела образования подозреваются в хищении 530 млн тенге, выделяемых государством на зарплату сотрудникам школы.

Отметим, что согласно статье 189 УК РК, присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

То же деяние, совершенное: 

  • группой лиц по предварительному сговору; 
  • лицом с использованием своего служебного положения, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (11 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 

При этом, согласно 4 части статьи, те же деяния, совершенные в особо крупном размере (более 14,7 млн тенге) наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2082320-mertvye-dushi-i-affilirovannye-litsa-o-shemah-hischeniy-v-shkolah-kazahstana-rasskazal-antikor/

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