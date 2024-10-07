34 млн тенге похитили в отделе образования в области Жетісу

В Кербулакском районе области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура области Жетісу провела расследование, по итогам которого уголовное дело было направлено в суд по п.2 ч.4 ст.190 УК РК (Мошенничество).

"Установлено, что в период с 2021 по 2023 годы трое бухгалтеров отдела образования незаконно перечисляли зарплаты и отпускные пособия лицам, не работающим в отделе образования. Ущерб составил 34 млн тенге", - рассказали в прокуратуре региона.

Приговором суда бухгалтеры признаны виновными с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с применением ст.63 УК РК (условное осуждение). Ущерб в полном объеме возмещен в доход государства.

Добавим, что по п.2 ч.4 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее в области Ұлытау за хищение свыше 15 млн бюджетных тенге бухгалтер ясли-сада получила 7 лет лишения свободы. Но на основании ст.63 УК РК женщине также назначили условное наказание с установлением пробационного контроля.