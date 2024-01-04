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Хищение на 44 млн тенге прокомментировали в Аграрном университете в Алматы

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Аграрный университет
Аграрный университет. Фото: kaznaru.edu.kz

В Аграрном университете прокомментировали информацию о хищении на почти 44 млн тенге, которое выявили прокуроры, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили на официальном сайте НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет", хищения были выявлены еще 4 года назад.

"Данные факты хищения бюджетных средств в рамках осуществления государственных закупок в университете совершены в 2020 году.

Университетом в 2020 году заключены договоры государственных закупок с ТОО "Ai-Tall" (по покупке на 5,8 млн тенге), ТОО "КемалханСтройЭлит" (по покупке и доставке на 15,8 млн тенге) и ТОО "КазТрайдСнаб" (по покупке и доставке на сумму 22 млн тенге).

По вышеуказанным договорам установлены факты фиктивного составления акта подтверждения посева семян и обработки мест посева", - говорится в сообщении.

Согласно заключению ТОО "ДарМирАудит", работниками университета государству причинен ущерб в размере 43,8 млн тенге, добавили в университете.

Отмечается также, что университет имеет ряд нежилых коммерческих помещений - магазины, столовые и так далее, - которые сдаются в аренду индивидуальным предпринимателям с целью получения дохода.

"Так, в период с 2012 по 2022 год ИП последовательно арендовало коммерческие помещения (для магазина), при этом ежемесячная арендная плата передавалась бывшему работнику университета наличными деньгами и мобильными переводами, однако на расчетный счет университета не вносилась.

Данные факты зарегистрированы в ЕРДР по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 190 УК РК и пунктом 2 части 4 статьи 189 УК РК.

Новым руководством университета с 2023 года принимаются все необходимые меры по возврату незаконно выведенных активов, в том числе общежитий и учебных аудиторий ВУЗа, о чем соответствующая информация неоднократно освещалась в СМИ", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что руководство университета и дальше будет принимать все меры по приведению деятельности университета в соответствие с требованиями законодательства РК.

Напомним, сегодня сообщалось, что прокуроры Алматы выявили хищение 43,8 млн тенге в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053926-hischenie-na-44-mln-tenge-prokommentirovali-v-agrarnom-universitete-v-almaty/

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