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Хищение около 44 млн тенге в КазНАИУ в Алматы выявили прокуроры

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Кассир считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Прокуроры Алматы выявили хищение 43,8 млн тенге в Казахском национальном аграрном исследовательском университете, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Прокуратурой города Алматы по результатам проверки Казахского национального аграрного исследовательского университета установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева.

Причиненный ущерб составляет 43,8 млн тенге, расследование проводится управлением досудебного расследования прокуратуры города Алматы", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуроры установили факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащие вузу на сумму 7,9 млн тенге.

Досудебное расследование поручено управлению полиции Медеуского района.

Напомним, летом 2023 года прокуроры Алматы и Алматинской области начали проверку законности приватизации недвижимости КазНАИУ.

По информации на сайте вуза, в 1996 году на базе двух старейших вузов Казахстана – Алматинского зооветеринарного института и Казахского сельскохозяйственного института – был образован Казахский государственный аграрный университет, ректором которого был назначен академик НАН РК Кенжегали Сагадиев. 5 июля 2001 года указом президента РК Казахскому государственному аграрному университету был присвоен особый статус, и университет стал Казахским национальным аграрным университетом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053861-hischenie-okolo-44-mln-tenge-v-kaznaiu-v-almaty-vyyavili-prokurory/

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