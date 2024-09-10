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Около 23 млн тенге перечислила на личные счета бухгалтер гимназии в Алматы

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Бухгалтер за работой
Бухгалтер. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

Бухгалтер одной из гимназий в Алматы необоснованно перечислила около 23 млн бюджетных тенге на личные счета, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

Как сообщает пресс-служба судов Алматы в Telegram-канале, районным судом Медеуского района рассмотрено уголовное дело в отношении бухгалтера гимназии, обвиняемой в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере (п.2, ч.4, ст. 189 УК РК).

"В период с 2019 по 2023 года главный бухгалтер одной из гимназии Алматы Н., имея доступ к банковским счетам учебного заведения через электронную систему "Интернет Банкинг", необоснованно перечисляла денежные средства на свои личные счета, а также на счета другого лица.️ Общая сумма материального ущерба составила около 23 млн тенге", - говорится в сообщении суда.

️Подсудимая в суде полностью признала вину и просила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы, однако прокурор просил назначить ей - 7 лет 6 месяцев лишения свободы.

"Суд признал вину подсудимой доказанной на основании ее признательных показаний, показаний свидетелей, а также заключений специалистов, и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, что согласно ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные преступной группой; в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Напомним, весной этого года в Антикоре рассказали о коррупционных схемах в сфере образования в Казахстане.

По данным представителя ведомства, бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой казначейства клиентов. Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги. Средства для хищения закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок.

Было зарегистрировано 206 уголовных дел в сфере образования. Ущерб по ним составил свыше 14 миллиардов тенге.

К примеру, в начале года сообщалось, что директор и бухгалтер алматинской школы похитили более 240 млн тенге, а главного бухгалтера школы осудили за хищение свыше 400 млн тенге в Актобе.

Летом в Талдыкоргане вынесен приговор по громкому делу в отношении 21 бухгалтера, которых обвиняли в хищении бюджетных 4,5 млрд тенге.

Недавно мы также писали о том, что школьный бухгалтер начислял себе 3-5 млн тенге ежемесячно в Актобе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159716-okolo-23-mln-tenge-perechislila-na-lichnye-scheta-buhgalter-gimnazii-v-almaty/

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