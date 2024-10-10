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Эзотерика

Пропавшего в Алматы Ермека Жакипжанова убили: подозреваемый задержан

Опубликовано:

Ермек Жакипжанов
Ермек Жакипжанов. Фото: instagram/yermek

Тело пропавшего накануне жителя Алматы Ермека Жакипжанова найдено в поселке Отеген батыра, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматинской области, 10 октября на окраине поселка Отеген батыра Илийского района с признаками насильственной смерти обнаружен труп 42-летнего мужчины, без вести пропавшего в Алматы днем ранее.

"По факту убийства полицией возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в Карагандинской области по "горячим" следам установлен, задержан и водворен в ИВС 24-летний подозреваемый.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления", - сообщили в полиции региона.

Сегодня сообщалось, что в Алматы накануне пропал житель мегаполиса Ермек Жакипжанов. По данным волонтеров, мужчина рано утром вышел из дома и уехал на своем авто. В полиции завели дело.

Ранее в Костанайской области спасатели нашли тело пропавшего мужчины, который уехал 28 сентября на рыбалку и больше не выходил на связь с родными.

Мы также писали, как полицейские обнаружили 47-летнего жителя Караганды, который с начала года числился как без вести пропавший. Объявление о его розыске появилось в соцсетях.

В августе текущего года также в районе Б.Майлина несколько суток искали мальчика, который шел по земляной насыпи и сорвался в реку. Его тело нашли спустя 5 дней после начала поисков.

В июле, через несколько дней после пропажи, в Акмолинской области было обнаружено тело без вести пропавшего пенсионера.

Ранее в Аулиекольском районе Костанайской области обнаружили тело 16-летней девушки, которая вышла из дома 26 июня и пропала без вести. Полиция возбудила уголовное дело.

Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. При этом убийство:

  • двух или более лиц;
  • лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
  • лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
  • женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
  • совершенное с особой жестокостью;
  • совершенное способом, опасным для жизни других людей;
  • совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
  • из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством;
  • из хулиганских побуждений;
  • совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера;
  • по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести;
  • совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
  • совершенное неоднократно;
  • заведомо несовершеннолетнего лица;
  • совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, -

наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2172669-naydeno-telo-propavshego-almatinca/

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