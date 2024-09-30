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Пропавшего 10 месяцев назад мужчину нашли в Карагандинской области

Опубликовано:

Найденный мужчина
Найденный мужчина. Фото: polisia.kz

Полицейские обнаружили 47-летнего жителя Караганды, который с начала года числился как без вести пропавший. Объявление о его розыске появилось в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, участковые инспекторы полиции Бухар-Жырауского района во время профилактических мероприятий обратили внимание на неизвестного мужчину в одном из населенных пунктов.

При проверке выяснилось, что это тот самый 47-летний житель Караганды, который с начала текущего года находился в розыске как без вести пропавший.

В январе родственники исчезнувшего мужчины опубликовали в социальных сетях объявление о его поиске, после чего полиция возбудила розыскное дело.

По словам самого мужчины, все эти десять месяцев он находился в одном из районов региона, а недавно прибыл в Бухар-Жырауский район. О своем местонахождении и передвижениях он родственникам не сообщал.

В настоящее время найденный направлен по месту розыска - в Караганду.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау полицейские нашли без вести пропавшую женщину. Она бесцельно бродила в одном из дворов. С родственниками пенсионерки с инвалидностью провели профилактическую беседу.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167575-propavshego-10-mesyacev-nazad-muzhchinu-nashli-v-karagandinskoy-oblasti/

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