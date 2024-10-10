Мужчина пропал в Алматы

В Алматы накануне пропал житель мегаполиса Ермек Жакипжанов. По данным волонтеров, мужчина рано утром вышел из дома и уехал на своем авто. В полиции завели дело, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте волонтеров Алматы Lider.kz, 9 октября около 07:30 на автомобиле Hyundai Genesis Ермек Жакипжанов выехал из дома и не вернулся.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по данному факту Управлением полиции Алмалинского района заведено розыскное дело.

"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий", - коротко сообщили в ведомстве.

Ранее в Костанайской области спасатели нашли тело пропавшего мужчины, который уехал 28 сентября на рыбалку и больше не выходил на связь с родными.

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Ранее сообщалось, что в Кокшетау полицейские нашли без вести пропавшую женщину. Она бесцельно бродила в одном из дворов. С родственниками пенсионерки с инвалидностью провели профилактическую беседу.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.