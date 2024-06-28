Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой в Костанайской области

В Аулиекольском районе Костанайской области обнаружили тело 16-летней девушки, которая вышла из дома 26 июня и пропала без вести, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Волонтеры сообщили, что 26 июня ушла из дома в Аулиеколе и пропала 16-летняя девушка. Позже ее нашли мертвой.

О произошедшем рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области.

"Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения тела 16-летней девушки в Аулиекольском районе. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия. Обстоятельства произошедшего выясняются", - проинформировали в ведомстве.

В начале июня в поселке вблизи Актобе 13-летний мальчик вышел из дома и пропал без вести. К поиску ребенка привлекли 500 человек и 40 единиц техники.

При этом отмечалось, что у мальчика был диагноз "аутизм". Бабушка рассказала, что он не боялся чужих людей, хотя почти не разговаривал, но всегда откликался на собственное имя.

Через четыре дня в реке Илек нашли тело пропавшего подростка. Полиция проводит расследование, назначены экспертизы.