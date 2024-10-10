Тело пропавшего мужчины нашли в Костанайской области спустя 10 дней поисков

Спасатели нашли тело пропавшего мужчины, который уехал 28 сентября на рыбалку и больше не выходил на связь с родными, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

В Instagram-аккаунте ДЧС Костанайской области сообщили о завершении поисков пропавшего 28 сентября жителя Лисаковска. По данным ДЧС, тело было обнаружено в воде, в 250 метрах от берега реки Тобол в районе Б. Майлина. Спасатели извлекли тело мужчины.

В департаменте уточнили, что поиски велись на протяжении 10 дней под водой и вдоль береговой линии реки Тобол на территории района Б. Майлина и города Лисаковска. Полиции и спасателям помогали неравнодушные жители.

Напомним, 57-летний житель Лисаковска уехал на рыбалку 28 сентября на своем автомобиле и перестал выходить на связь с родственниками. Его супруга обратилась в полицию 30 сентября.

Полицейские в ходе поисков почти сразу установили машину рыбака, в которой находились личные вещи, рыболовные снасти и сотовый телефон у реки в 5 километрах от Кызылжарского водохранилища в районе Б. Майлина. Позднее спасатели нашли в реке удочку и сачок.

Напомним, в августе текущего года также в районе Б.Майлина несколько суток искали мальчика, который шел по земляной насыпи и сорвался в реку. Его тело нашли спустя 5 дней после начала поисков.

В апреле текущего года в Восточно-Казахстанской области в реке Иртыш обнаружили тело мужчины, который отправился на рыбалку вместе со знакомым.

До этого на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области обнаружили тело рыбака, которого искали почти 20 дней. В поисках пропавшего принимали участие спасатели и волонтеры.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.