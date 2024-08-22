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Эзотерика

Тело пропавшего 5 дней назад ребенка извлекли из реки в Костанайской области

Опубликовано:

Человек тонет
Тонущий человек. Иллюстративное фото: Blandine Geneau / Getty Images

В поселке Козыревка района Б.Майлина завершились поиски ребенка - тело 8-летнего мальчика извлекли из реки Тобол, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

По данным спасателей, поиски велись в течение пяти дней, были задействованы спасатели МЧС, полиция, местные исполнительные органы, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат.

Тело 8-летнего мальчика найдено и извлечено из воды в районе акватории реки Тобол. Под водой в ходе поисков обследовано около 63 тыс. кв. км.

В МЧС напомнили: не допускайте детей к воде и не оставляйте их без присмотра. Берегите себя и своих близких.

Правила безопасного поведения на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки;
  • не подплывать к водным транспортам.

"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2151970-telo-8-letnego-malchika-izvlekli-iz-reki-tobol/

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