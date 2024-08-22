Тело пропавшего 5 дней назад ребенка извлекли из реки в Костанайской области

В поселке Козыревка района Б.Майлина завершились поиски ребенка - тело 8-летнего мальчика извлекли из реки Тобол, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

По данным спасателей, поиски велись в течение пяти дней, были задействованы спасатели МЧС, полиция, местные исполнительные органы, волонтеры, а также плавательные средства и беспилотный летательный аппарат.

Тело 8-летнего мальчика найдено и извлечено из воды в районе акватории реки Тобол. Под водой в ходе поисков обследовано около 63 тыс. кв. км.

В МЧС напомнили: не допускайте детей к воде и не оставляйте их без присмотра. Берегите себя и своих близких.

Правила безопасного поведения на воде:

не купаться в запрещенных для купания местах;

не нырять в воду с неизвестной глубиной;

не заплывать за буйки;

не подплывать к водным транспортам.

"Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!" - отметили спасатели.