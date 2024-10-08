Скрывавшийся от правосудия иностранец работал в Казахстане пекарем

В Талдыкоргане задержан иностранец, с конца прошлого года находившийся в межгосударственном розыске. Его экстрадируют в Узбекистан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.

"Сотрудниками Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Жетісу был задержан гражданин Республики Узбекистан, находившийся в межгосударственном розыске. Задержанный - 20-летний мужчина, разыскиваемый на родине по обвинению в хищении путем присвоения или растраты, согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина был объявлен в розыск в конце декабря прошлого года. Но узнав о начале розыска, он покинул Узбекистан и направился в Казахстан, где решил скрываться в Шымкенте, устроившись работать пекарем. В 2024 году он переехал в Талдыкорган и устроился помощником повара.

По оперативным данным, разыскиваемый был задержан в Талдыкоргане и помещен под стражу.

Сейчас, по данным полиции, рассматривается вопрос об его экстрадиции в Узбекистан, где мужчина предстанет перед судом.

Недавно сотрудники криминальной полиции Казахстана задержали сразу нескольких преступников, совершивших преступления в соседних государствах.

В начале октября в аэропорту Алматы был задержан гражданин Монголии, находящийся в международном розыске. Он разыскивался правоохранителями Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения от налоговых, таможенных платежей и сборов.

Также ранее в аэропорту Алматы задержали россиянина. В МВД пояснили, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.

До этого в Международном аэропорту южной столицы полицейские задержали двух граждан КНР, которые ранее были объявлены в розыск Интерполом.

Также в начале апреля в Жамбылской области были задержаны двое граждан Узбекистана, которых на родине подозревают в хищении природного газа на 10 млрд тенге. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку выявили в Атырау - женщина находилась в розыске по категории "должник".