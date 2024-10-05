Иностранца по запросу Интерпола задержали в аэропорту Алматы

Полиция Казахстана в аэропорту Алматы задержала гражданина Монголии, находящегося в международном розыске, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в международном аэропорту Алматы по запросу Интерпола задержан гражданин Монголии, объявленный в международный розыск правоохранителями Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения от налоговых, таможенных платежей и сборов.

"Мужчина, находясь в составе преступной группы и используя поддельные монгольские дипломатические документы, незаконно перевозил в Польшу товары, подлежащие обязательному акцизному и таможенному сбору, такие как сигареты в количестве более 1,7 млн пачек, чем нанес ущерб государству на сумму около 50 000 долларов США", - рассказали в МВД.

Задержанный помещен под стражу.

Напомним, ранее в аэропорту Алматы задержали россиянина. В МВД пояснили, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.

Также в воздушной гавани южной столицы задержали мужчину, находившегося в международном розыске более 10 лет за совершение особо тяжких преступлений. Он пытался пересечь границу по поддельным документам. Его водворили в изолятор временного содержания.