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Хищение газа на 10 млрд тенге: иностранцев задержали в Жамбылской области

Опубликовано:

Подозреваемые в хищении газа
Задержанные. Фото: polisia.kz

В Жамбылской области задержали граждан Узбекистана, которых на родине подозревают в хищении природного газа на 10 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 3 апреля сотрудниками управления криминальной полиции в Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Рыскуловского района задержаны иностранцы, находившиеся в межгосударственном розыске.

"Двое граждан Республики Узбекистан подозреваются в совершении тайного хищения природного газа в особо крупном размере на сумму более 288 млрд сумов (10 млрд тенге) в Самаркандской области соседнего государства", - пояснили в МВД.

Отмечается, что мужчины водворены в изолятор временного содержания и в скором времени будут переданы инициаторам розыска.

В конце марта в Алматинской области полицейские задержали иностранца, давно разыскиваемого правоохранительным органами Узбекистана по подозрению в уголовном правонарушении, предусматривающем наказание за посягательство на Конституционный строй. Мужчина был помещен под стражу.

В Астане также задержали гражданина Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске. Он разыскивался за незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания.

В Таразе под стражу поместили иностранного гражданина, который 18 лет находился в межгосударственном розыске, и, кроме того, незаконно пересек государственную границу Казахстана. Гражданин Узбекистана был объявлен в розыск за совершение умышленного убийства на территории соседнего государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2079035-hischenie-gaza-na-10-mlrd-tenge-inostrantsev-zaderzhali-v-zhambylskoy-oblasti/

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