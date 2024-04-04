Хищение газа на 10 млрд тенге: иностранцев задержали в Жамбылской области

В Жамбылской области задержали граждан Узбекистана, которых на родине подозревают в хищении природного газа на 10 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 3 апреля сотрудниками управления криминальной полиции в Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории Рыскуловского района задержаны иностранцы, находившиеся в межгосударственном розыске.

"Двое граждан Республики Узбекистан подозреваются в совершении тайного хищения природного газа в особо крупном размере на сумму более 288 млрд сумов (10 млрд тенге) в Самаркандской области соседнего государства", - пояснили в МВД.

Отмечается, что мужчины водворены в изолятор временного содержания и в скором времени будут переданы инициаторам розыска.

В конце марта в Алматинской области полицейские задержали иностранца, давно разыскиваемого правоохранительным органами Узбекистана по подозрению в уголовном правонарушении, предусматривающем наказание за посягательство на Конституционный строй. Мужчина был помещен под стражу.

В Астане также задержали гражданина Узбекистана, который находился в межгосударственном розыске. Он разыскивался за незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания.

В Таразе под стражу поместили иностранного гражданина, который 18 лет находился в межгосударственном розыске, и, кроме того, незаконно пересек государственную границу Казахстана. Гражданин Узбекистана был объявлен в розыск за совершение умышленного убийства на территории соседнего государства.