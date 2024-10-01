Иностранца, подозреваемого в убийстве, задержали на юге Казахстана

Сотрудники криминальной полиции Казахстана задержали сразу нескольких преступников, совершивших преступления в соседних государствах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Туркестанской области был задержан 39-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый МВД Российской Федерации.

"В апреле 2023 года, в городе Самара, после возникшей ссоры, он совершил убийство своего знакомого. Находился в розыске с октября прошлого года", - сообщили в МВД.

Также сообщается, что в городе Каскелен Алматинской области был задержан гражданин Узбекистана. По версии полиции, будучи руководителем фирмы в Ташкентской области, с 2021 по 2023 год он подделывал документы по ремонту многоквартирных домов и завладел деньгами на сумму 180,5 млн сум (около 6,8 млн тенге). Он находился в розыске с ноября 2023 года.

Кроме того, полицией Алматы задержан 47-летний гражданин Турции, которого подозревают в изнасиловании падчерицы в Бишкеке. Он разыскивался правоохранительными органами Кыргызской Республики.

"В Кызылорде задержан 30-летний гражданин Российской Федерации, который в 2022 году в Сочи обманом завладел деньгами в сумме 1 млн рублей (около 5,2 млн тенге) у жительницы города и использовал их по своему усмотрению. Он находился в розыске с апреля текущего года", - сказано в сообщении об еще одном задержании.

По данным полиции, всего с начала года сотрудниками МВД задержано 1495 уголовных преступников и установлено местонахождение более тысячи без вести пропавших. Также на территории страны по запросам других государств задержано 642 уголовных преступника.

В августе текущего года полиция Астаны задержала иностранцев, находившихся в межгосударственном розыске граждан Таджикистана и Узбекистана.

До этого в Международном аэропорту Алматы полицейские задержали двух граждан КНР, которые ранее были объявлены в розыск Интерполом.

Также в начале апреля в Жамбылской области были задержаны двое граждан Узбекистана, которых на родине подозревают в хищении природного газа на 10 млрд тенге. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

Кроме того, в Шымкенте задержали иностранца, который находился в розыске в соседнем государстве. При нем нашли поддельный паспорт.

Находящуюся в межгосударственном розыске иностранку выявили в Атырау - женщина находилась в розыске по категории "должник".